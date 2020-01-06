2020-01-06T07:05:11+03:00
Общество

В Норильске потерялся 15-летний подросток: ищут по всему краю

Андрей Свиридов ушел из дома 4 января
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскФото: Поиск пропавших детей - КрасноярскФото: другой источник.
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В Норильске потерялся 15-летний мальчик, сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск». Андрей Свиридов ушел из дома еще 4 января. С тех пор о парне ничего не известно, с близкими на связь не выходил. По информации волонтеров, Андрея последний раз родные видели дома, на Советской, 16. Ушел он около 16.00. Ориентировка на Андрея распространена по соцсетям всего Красноярского края.

Приметы Андрея Свиридова: на вид 15-16 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные. Об особых приметах, шрамах, родинках, тату, не сообщается.

В момент пропажи Андрей был одет в темно-бордовую шапку, черную куртку, длинной выше колен, узкие черные брюки, белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Свиридова, пожалуйста, свяжитесь с полицией Норильска по тел.: 8 (391) 946-32-17 или с волонтерами по тел.: 8-950-99-66-066 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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