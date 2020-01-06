На Рождество Христово в храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения
Во всех храмах Красноярского края в дни празднования Рождества Христова пройдут богослужения, сообщает пресс-служба Красноярской епархии. В Красноярске и Ачинске их возглавит митрополит Пантелеимон. Он обратится с посланием к православным верующим.
6 января, понедельник
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
Божественная литургия. Покровский кафедральный собор (ул. Сурикова, 26), начало в 9.00.
Всенощное бдение. Покровский кафедральный собор (ул. Сурикова, 26), начало в 17.00.
Великое повечерие, утреня и Божественная литургия. Храм Рождества Христова Красноярска (ул. Щорса, 44а), начало в 22.30.
7 января, вторник
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Великая Рождественская вечерня. Храм Рождества Христова (ул. Щорса, 44а), начало в 17.00.
8 января, среда
Собор Пресвятой Богородицы. Попразднство Рождества Христова.
Божественная литургия. Благовещенский собор города Красноярска (ул. 9 января, 30), начало в 9.00.
Торжественные богослужения продлятся в течение всей недели.
Кстати, на Рождество в Красноярске запустят бесплатные автобусы, подробные маршруты здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU