2020-01-06T05:53:11+03:00
Общество

На Рождество Христово в храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения

Рассказываем, какие службы пройдут в городе и когда
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Всенощные бденияВсенощные бденияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Во всех храмах Красноярского края в дни празднования Рождества Христова пройдут богослужения, сообщает пресс-служба Красноярской епархии. В Красноярске и Ачинске их возглавит митрополит Пантелеимон. Он обратится с посланием к православным верующим.

6 января, понедельник

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

Божественная литургия. Покровский кафедральный собор (ул. Сурикова, 26), начало в 9.00.

Всенощное бдение. Покровский кафедральный собор (ул. Сурикова, 26), начало в 17.00.

Великое повечерие, утреня и Божественная литургия. Храм Рождества Христова Красноярска (ул. Щорса, 44а), начало в 22.30.

7 января, вторник

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Великая Рождественская вечерня. Храм Рождества Христова (ул. Щорса, 44а), начало в 17.00.

8 января, среда

Собор Пресвятой Богородицы. Попразднство Рождества Христова.

Божественная литургия. Благовещенский собор города Красноярска (ул. 9 января, 30), начало в 9.00.

Торжественные богослужения продлятся в течение всей недели.

Кстати, на Рождество в Красноярске запустят бесплатные автобусы, подробные маршруты здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вода не поднимается. В Красноярском крае продолжает топить два поселка
МЧС: на Красноярский край надвигается сильный ветер, метель и лавины
В Красноярске отменят выделенные полосы по праздникам и выходным
«Прости, я непутевый сын»: в Красноярске ищут сбежавшего из Забайкалья солдата-срочника
В Красноярске Рождество встретят фейерверком в Татышев-парке
В Красноярске полицейские проводят облаву на табачников, торгующих снюсом
Полиция накрыла склад и цех с фальсифицированным алкоголем на 1,6 миллиона рублей
Животные в Роевом ручье радуются подаренным красноярцами елкам и пихтам
В Норильске потерялся 15-летний подросток: ищут по всему краю
На Рождество Христово в храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения
В Красноярске пропал 62-летний мужчина со шрамом на животе
В Красноярском крае изъяли более 500 упаковок снюса
Житель Канска украл у своего знакомого деньги, которые тот копил на обучение сына
Гоночную трассу «Красное кольцо» выставили на продажу