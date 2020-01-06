На Рождество Христово в храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения

6 Янв. 2020 2020-01-06T05:53:11+03:00

Рассказываем, какие службы пройдут в городе и когда

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Во всех храмах Красноярского края в дни празднования Рождества Христова пройдут богослужения, сообщает пресс-служба Красноярской епархии. В Красноярске и Ачинске их возглавит митрополит Пантелеимон. Он обратится с посланием к православным верующим.

6 января, понедельник

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

Божественная литургия. Покровский кафедральный собор (ул. Сурикова, 26), начало в 9.00.

Всенощное бдение. Покровский кафедральный собор (ул. Сурикова, 26), начало в 17.00.

Великое повечерие, утреня и Божественная литургия. Храм Рождества Христова Красноярска (ул. Щорса, 44а), начало в 22.30.

7 января, вторник

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Великая Рождественская вечерня. Храм Рождества Христова (ул. Щорса, 44а), начало в 17.00.

8 января, среда

Собор Пресвятой Богородицы. Попразднство Рождества Христова.

Божественная литургия. Благовещенский собор города Красноярска (ул. 9 января, 30), начало в 9.00.

Торжественные богослужения продлятся в течение всей недели.

Кстати, на Рождество в Красноярске запустят бесплатные автобусы, подробные маршруты здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU