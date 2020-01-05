В Красноярске пропал 62-летний мужчина со шрамом на животе

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:43:12+03:00

Олег Ли должен был вернуться домой еще 4 января Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Олег Ли ушел из дома 4 января и до сих пор не дает о себе знать

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В Красноярске разыскивается 62-летний Олег Ли. Эта информация была опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, Олег Григорьевич 4 января около 16.00 часов ушел из дома (г. Красноярск ул. Седова д.80) и с тех пор не выходит на связь. Родные очень переживают за его судьбу.

Приметы пропавшего Олега Ли: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы отсутствуют (лысый).

Особые приметы: на животе вертикальный шрам от операции.

Был одет: темно-синяя спортивная шапка, камуфлированная куртка, темно-синие рабочие брюки, темно-синие сапоги «аляски».

Всех, кому известно хоть что-то о местонахождении пропавшего Олега Ли, просят звонить по телефонам:

8(391) 246-87-64 - дежурная часть ОП №2;

8-950-996-60-66 волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU