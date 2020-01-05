В Красноярске пропал 62-летний мужчина со шрамом на животе
В Красноярске разыскивается 62-летний Олег Ли. Эта информация была опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск».
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, Олег Григорьевич 4 января около 16.00 часов ушел из дома (г. Красноярск ул. Седова д.80) и с тех пор не выходит на связь. Родные очень переживают за его судьбу.
Приметы пропавшего Олега Ли: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы отсутствуют (лысый).
Особые приметы: на животе вертикальный шрам от операции.
Был одет: темно-синяя спортивная шапка, камуфлированная куртка, темно-синие рабочие брюки, темно-синие сапоги «аляски».
Всех, кому известно хоть что-то о местонахождении пропавшего Олега Ли, просят звонить по телефонам:
8(391) 246-87-64 - дежурная часть ОП №2;
8-950-996-60-66 волонтеры (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU