В Красноярском крае изъяли более 500 упаковок снюса

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:26:48+03:00

У торговцев не было соответствующих документов на торговлю этим товаром Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске в результате масштабного рейда были изъяты из торгового оборота более 500 упаковок снюса (некурительная никотиносодержащая продукция, предназначенная для рассасывания). Совместное мероприятие полиции и представителей Роспотребнадзора стартовало 2 января и продолжается до сих пор. В результате за пару дней удалось проверить более 140 торговых точек на предмет законности торговли снюсом. Как итог – десятки нарушений.

- Индивидуальные предприниматели предоставляли копии сертификатов, которые не соответствуют требованиям при реализации этой продукции, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. – Этот товар является продуктом пищевого потребления, на что требуется соответствующая декларация качества продукции. Кроме того, указанная в сертификатах информация расходятся с данными действующих организаций, в некоторых случаях ИНН организации не верен, либо продукция, выпускаемая организацией не соответствует товару, указанному в сертификате.

Нерадивых предпринимателей сотрудники Роспотребнадзора привлекли к ответственности по ч.2 ст.14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями» и статье 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов».

Добавим, что с сентября прошлого года сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков проводят профилактическую работу в учебных заведениях края среди школьников и студентов, а также их родителях, предупреждая о вреде употребления наркотических средств (снюс, насвай, электронные сигареты и вэйп).

ИСТОЧНИК KP.RU