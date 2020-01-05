Житель Канска украл у своего знакомого деньги, которые тот копил на обучение сына

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:55:51+03:00

К тому моменту, как его задержали полицейские, он успел потратить большую часть суммы

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В Канске полицейские в течение суток задержали 19-летнего парня, подозреваемого в хищении крупной суммы денег. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

В дежурную часть с заявлением обратился 57-летний мужчина, который пояснил, что откладывал деньги на обучение сына. Ему удалось скопить 190 тысяч рублей. Знал об этом и 19-летний приятель сына, который заехал в гости на новогодних каникулах. Воспользовавшись моментом, молодой человек похитил все сбережения

- Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств и установила лицо, причастное к совершению преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Полицейские задержали подозреваемого в гостях у приятелей в одном из населенных пунктов Канского района. Во время обыска места жительства задержанного у него изъяли золотую цепь, два новых сотовых телефона и другие предметы, приобретенные на похищенные деньги, а также часть оставшейся суммы в размере 35 тысяч рублей.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. И сейчас за кражу (статья 158 УК РФ) ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU