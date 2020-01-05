Жительница Красноярска взяла в кредит полмиллиона рублей, чтобы заплатить за снятие порчи

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:01:10+03:00

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63-летняя жительница Красноярска задержана по подозрению в мошенничестве. Жертвой ее обмана стала случайная знакомая, которой в последнее время не очень везло. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в городской полиции.

30-летняя женщина позже она расскажет полицейским, что познакомилась со своей «благодетельницей» на улице. Та подошла к ней, чтобы погадать. А после начала запугивать: «На тебе порча, проклятие!». И пообещала за внушительное вознаграждение избавить несчастную от этих бед. Деньги тянула понемногу. Сразу всей суммы не нашлось. В итоге она оформила кредит на полмиллиона рублей, чтобы заплатить «целительнице». А когда наступило прозрение, обратилась в полицию.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой и задержали ее, - рассказали в пресс-службе Межмуниципального управления МВД России «Красноярское». - В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 - «Мошенничество».

Подозреваемой сейчас грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские в очередной раз советуют красноярцам быть более бдительными, не доверять незнакомым людям и не передавать им свои сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU