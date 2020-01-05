2020-01-05T06:56:50+03:00
Происшествия

В Красноярском крае спасатели эвакуировали со льда четырех человек в районе заливе Шумиха

Одному из них потребовалась медицинская помощь
Ольга КОСТИНА
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Помощь спасателей потребовалась четырем рыбакамПомощь спасателей потребовалась четырем рыбакамФото: Мария ЛЕНЦ
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В заливе Шумиха на красноярском водохранилище 4 января произошло ЧП. Четыре человека провалились под лед. Оперативная информация поступила в КГКУ «Спасатель». Спасатели сразу же отправились на место происшествия. Там уже выяснилось, что семья из четырех человек отправилась на рыбалку. А когда возвращались назад, подтаявший лед провалился и один из мужчин ушел под воду. Остальные же легли на лед позвонили в спасательную службу. Спасатели добрались до полыньи на катере на воздушной подушке и помогли вытащить человека из воды, а после эвакуировали всех рыбаков со льда.

- В ходе проведения аварийно-спасательных работ данные граждане были найдены, доставлены в расположение ПСО, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель». – Им оказана первая помощь.

Также спасатели в минувшие сутки помогли туристу, повредившему ногу во время прогулки в национальном парке «Столбы». Его транспортировали до улицы Свердловской.

А в районе населенного пункта Абалаково сохраняется сложная обстановка в связи с прохождением кромки ледостава на реке Енисей. Помощь специалистов потребовалась одному из местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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