На Красноярской ГЭС включили праздничную иллюминацию

5 Янв. 2020 2020-01-05T06:29:54+03:00

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В праздничные дни на Красноярской ГЭС включили специальную архитектурно-художественную подсветку. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, красноярскую плотину в вечернее и ночное время освещает более 1000 разноцветных осветительных прожекторов.

Полюбоваться этим прекрасным зрелищем можно будет в новогодние каникулы до 9 января. Если не успеете в эти дни, то сможете наверстать упущенное с 12 по 15 января.

Кстати, а по пути можно будет полюбоваться обновленной набережной Дивногорска, которую также красиво и необычно украсили к празднику.

Это очень красивое зрелище! Фото: Сергей Филинин

СПРАВКА КП

Красноярская ГЭС представляет собой мощную высоконапорную гидроэлектростанцию плотинного типа. Сооружения гидроузла имеют I класс капитальности и включают в себя - плотину, здание ГЭС, открытые распределительные устройства (ОРУ) и судоподъемник. Находится в центре нагрузок объединённой энергосистемы Сибири, определяя надежность энергоснабжения энергосистемы Красноярского края, а также ряда дефицитных энергосистем западной части ОЭС Сибири, Иркутско-Черемховского района и Братского энергоузла Иркутской энергосистемы.

ИСТОЧНИК KP.RU