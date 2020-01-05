В Ленинском районе Красноярска запретили кататься с горок

5 Янв. 2020 2020-01-05T05:13:10+03:00

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Жителям правобережья запретили кататься с горок из-за теплой погоды. В светлое время суток последние два дня в краевом центре была плюсовая температура. А поскольку ледовый городок в Ленинском районе находится рядом с тепловыми сетями, в некоторых местах, где расположены ледовые горки, температура воздуха доходила до +7.

4 января специалисты проверили состояние горок и ледовых фигур на площади ДК им. 1 Мая. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, лёд стал более хрупким. В целях безопасности на вторую половину дня было принято решение закрыть горки для использования. На горки установили специальные сигнальные ленты.

Жителей Ленинского района просят быть внимательнее Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, минувшей ночью подрядчик должен был все отремонтировать и устранить недочеты.

К ледовым фигурам замечаний почти нет - небольшие трещины, которые не представляют угрозы для обрушения. Все недочеты тоже будут устранены.

Добавим, что состояние ледового городка ежедневно проверяют сотрудники районной администрации, дорожные службы, управляющая компания и частные охранные предприятия.

Из-за теплой погоды горки начали таять Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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В Красноярске специальные комиссии проверяют состояние ледовых скульптур и горок на предмет безопасности. Ступеньки горок должны быть целые, без сколов, и очищены от снега, а скаты горок – ровными. Что касается ледовых фигур, от потепления они могли подтаять и разрушиться (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU