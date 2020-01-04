«Вы слышали, как женщины кричали от боли?»: в Красноярском крае пьяный водитель устроил ДТП

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:45:42+03:00

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В Краснотуранском районе, неподалеку от села Саянск, 40-летний местный житель после обильного праздничного застолья сел за руль своего «Митцубиси». На большой скорости он выехал на полосу встречного движения и влобовую столкнулся с автомобилем «Нива». Оба автомобиля искорежены и вылетели на обочину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753175" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае пьяный водитель устроил ДТП.

Сам виновник аварии пострадал незначительно: руки и ноги целые, медики обработали ему рану на голове. А вот две пассажирки «Нивы» были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Алкотест показал, что содержание алкоголя в крови водителя иномарки составляет 0,77 промилле. Пока госавтоинспектор составлял протокол, мужчина сокрушался по поводу разбитой машины. Но когда инспектор спросил: «вы слышали, как кричали женщины, когда я доставал их из машины?», ответил, что нет.

Пока что водитель будет оштрафован на 30 тысяч за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позднее пострадавшие могут предъявить ему гражданский иск на возмещение морального ущерба и лечения.

А мы напомним телефон «синей линии», по которому можно сообщить о нетрезвых водителях: (391) 263-10-19.

ИСТОЧНИК KP.RU