2020-01-04T11:35:35+03:00
Происшествия

За ночь навалило полтора метра снега: в Хакасии с вертолета нашли пропавшего снегоходчика

Мужчина не смог вернуться из-за сломавшейся техники
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии с вертолета нашли пропавшего снегоходчика. Фото: пресс-служба МЧС ХакасииВ Хакасии с вертолета нашли пропавшего снегоходчика. Фото: пресс-служба МЧС Хакасии
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В Хакасии два дня искали 47-летнего мужчину, который отправился кататься на снегоходе и пропал. Случилось это в Ширинском районе, неподалеку от урочища под названием Порок. Оно находится в 10 километрах от села Беренжак. 1 января мужчина уехал прокатиться на снегоходе, но спустя несколько часов не вернулся. А тут еще непогода началась. Родные обратились в полицию.

Первые сутки ничего не дали – следы замело. Решили вызвать на подмогу спасателей из Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Накануне, 3 января, в Ширинский район был направлен борт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, который базируется в аэропорту Абакана. На борту – группа опытных спасателей. И вскоре мужчину обнаружили с воздуха – он оказался в 20 километра от села Беренжак, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск спасатели.

Позже мужчина поведал, что когда начался снегопад, он решил его переждать в сторожке. За сутки выпало почти полтора метра. Когда снег прекратился, он выехал в обратный путь, но снегоход сломался. Так что принял решение вернуться в сторожку и жать помощи. Чувствует себя хорошо и от медицинской помощи отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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