В Хакасии нетрезвый красноярский студент разгромил снежный городок
Жительница поселка Шира поздним вечером накануне позвонила в полицию и сообщила: рядом со спорткомплексом дебоширит мужчина – громит ледовый городок. Прибывший на место наряд быстро обнаружил возмутителя спокойствия. Им оказался 18-летний молодой человек, который перебрал алкоголя и, видимо, выплескивал наружу свою энергию. К тому же выяснилось, что он – студент одного из вузов Красноярска, а в поселок Шира приехал домой, на каникулы.
В Хакасии нетрезвый красноярский студент разгромил снежный городок.
- Изрядно выпив, ночью он пошел гулять по родному селу. Проходя мимо новогодней площади, его внимание привлек декоративный светильник. Молодой человек повредил его, затем с трудом держась на ногах, отправился дальше и попытался сломать ледяные скульптуры на площади, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции. И добавили, что в настоящий момент по данному факту проводится проверка, материалы направлены в дознание.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»