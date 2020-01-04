2020-01-04T10:44:08+03:00
Происшествия

В Хакасии нетрезвый красноярский студент разгромил снежный городок

Погулял на каникулах по поселку [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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"Подвиги" студента попали на видео. Стоп-кадр видео"Подвиги" студента попали на видео. Стоп-кадр видео
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Жительница поселка Шира поздним вечером накануне позвонила в полицию и сообщила: рядом со спорткомплексом дебоширит мужчина – громит ледовый городок. Прибывший на место наряд быстро обнаружил возмутителя спокойствия. Им оказался 18-летний молодой человек, который перебрал алкоголя и, видимо, выплескивал наружу свою энергию. К тому же выяснилось, что он – студент одного из вузов Красноярска, а в поселок Шира приехал домой, на каникулы.

В Хакасии нетрезвый красноярский студент разгромил снежный городок.

- Изрядно выпив, ночью он пошел гулять по родному селу. Проходя мимо новогодней площади, его внимание привлек декоративный светильник. Молодой человек повредил его, затем с трудом держась на ногах, отправился дальше и попытался сломать ледяные скульптуры на площади, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции. И добавили, что в настоящий момент по данному факту проводится проверка, материалы направлены в дознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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