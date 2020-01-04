В Красноярске сбежавшая гостья прихватила у хозяина дома часы за 100 тысяч рублей

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:43:23+03:00

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Житель Красноярска пострадал от действий своей случайной знакомой. Встретились они в поезде. Оказалось, что попутчица тоже из краевого центра, поэтому мужчина пригласил ее к себе домой. Устроили застолье, приятно провели время, после чего хозяин дома уснул крепким сном. А когда проснулся, увидел, что знакомая исчезла. А вместе с ней – золотые часы стоимостью более 100 тысяч рублей, цепочки, кулон и кольца. Общий ущерб составил почти 140 тысяч рублей. Разумеется, обманутый в лучших чувствах мужчина написал заявление в полицию.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, в ходе розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение 39-летней подозреваемой и задержали ее. Стражи порядка выяснили, что похищенное женщина сдала в ломбард. Часть краденого имущества сотрудниками полиции изъяли и вернули законному владельцу. Сама женщина получила 1,5 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU