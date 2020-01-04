2020-01-04T06:05:43+03:00
Происшествия

В Лесосибирске на городской елке потерялись двое детей

Дорожные полицейские нашли и вернули их домой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Лесосибирске на городской елке потерялись двое детей. Фото: пресс-служба полицииВ Лесосибирске на городской елке потерялись двое детей. Фото: пресс-служба полиции
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В Лесосибирске потерялись двое мальчишек, одному брату 9 лет, второму 11. Ушли гулять на городскую елку вместе с матерью и пропали. Женщина поначалу самостоятельно искала их. Но безрезультатно. Уже наступила поздняя ночь, когда она вызвала полицию на помощь.

Первым делом составили ориентировку на беглецов: как выглядят, во что одеты. Ориентировку разослали всем наружным отрядам. Создали специальную поисковую группу. И уже спустя полчаса детей обнаружил экипаж дорожно-патрульной службы неподалеку от дома, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Перед тем, как отпустить мальчишек домой с родителями, полицейские провели с мальчишками беседу. Рассказали, почему нельзя самовольно отправляться на подвиги и насколько это опасно. Добавим, что с начала этого года зафиксировано несколько случаев, когда на городских елках терялись дети. К счастью, все они найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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