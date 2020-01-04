2020-01-04T05:50:28+03:00
Общество

В Красноярске проверяют состояние горок и ледовых скульптур

Потепление и частое использование может их разрушить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске проверяют состояние горок и ледовых скульптур. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске проверяют состояние горок и ледовых скульптур. Фото: пресс-служба администрации города
Изменить размер текста:

В Красноярске специальные комиссии проверяют состояние ледовых скульптур и горок на предмет безопасности. Ступеньки горок должны быть целые, без сколов, и очищены от снега, а скаты горок – ровными. Что касается ледовых фигур, от потепления они могли подтаять и разрушиться.

По условиям контракта подрядчики, выполнявшие работы по монтажу ледовых городков, ежедневно следят за состоянием фигур: обнаружили дефекты – оперативно их исправляют. А горки постоянно «подливают» каждый день, иначе большой поток посетителей стер бы их в первые же дни после открытия.

- Для того чтобы новогодние каникулы прошли для красноярцев максимально комфортно по поручению главы города все службы переведены в режим особой готовности. Елочные городки – центр притяжения горожан, поэтому мы организовали ежедневное дежурство, включающее в том числе объезд главных новогодних локаций района, – рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лесосибирске на городской елке потерялись двое детей
В Красноярске проверяют состояние горок и ледовых скульптур
В Рождественскую ночь в Красноярске пустят бесплатные автобусы
Новогоднее чудо: сбежавшую во время фейерверка собаку вернули домой в Красноярске
Под Новый год главу района в Красноярском крае арестовали за взятку
Пробитые в драках головы и ожоги: травмы красноярцев в Новый год
В 70 лет - на пепелище. Попавший на балкон фейерверк в новогоднюю ночь сжег квартиру бабушки
Красноярцев предупредили о магнитных бурях в январе 2020
Под Красноярском мужчина ушел в лес 1 января и пропал
Красноярец пропал в канун Нового года, перестав выходить на связь с близкими
Пьяный лихач выскочил на встречку и устроил лобовое ДТП в Красноярске
Красноярцы вложили в финансовую пирамиду 129 миллионов: мошенников ждет суд
В Норильске из-за сильного ветра перекрыли дорогу в Алыкель: дежурит ДПС
В Красноярске экстремалы спрыгнули с балкона 24-го этажа в Белых Росах
Житель Енисейска задохнулся при пожаре дома в первый день нового года
Спасатели двух человек эвакуировали со Столбов, еще двум сняли кольца
Около 1000 человек в Красноярске поучаствовали в «Забеге обещаний»-2020
«Роев ручей» просит красноярцев не выбрасывать нераспроданные новогодние елки
В Железногорске попавший на балкон фейерверк поджег квартиру
Традиционно беспокойно: в новогоднюю ночь в Красноярскую краевую больницу доставили 37 человек
Минтранс не разрешил «Победе» перевозить пассажиров из Красноярска в Таиланд
Выбиты окна, повреждены вещи: на даче главы Хакасии Валентина Коновалова неизвестные устроили погром
В Красноярском минздраве прокомментировали происшествие в детском санатории, где били детей
Тысяча красноярцев пробежали свои 2020 метров к мечте
В новогоднюю ночь - 2020 в Красноярске родилось 5 малышей
Красноярец провалился под лед, катаясь на лыжах
Ночь битых такси: в Красноярске в новогоднюю ночь перевозчики устроили несколько аварий
Красноярцам напомнили телефоны экстренных служб города
В Красноярске два пенсионера попытались поджечь себя на пороге краевой администрации