В Красноярске проверяют состояние горок и ледовых скульптур

4 Янв. 2020 2020-01-04T05:50:28+03:00

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В Красноярске специальные комиссии проверяют состояние ледовых скульптур и горок на предмет безопасности. Ступеньки горок должны быть целые, без сколов, и очищены от снега, а скаты горок – ровными. Что касается ледовых фигур, от потепления они могли подтаять и разрушиться.

По условиям контракта подрядчики, выполнявшие работы по монтажу ледовых городков, ежедневно следят за состоянием фигур: обнаружили дефекты – оперативно их исправляют. А горки постоянно «подливают» каждый день, иначе большой поток посетителей стер бы их в первые же дни после открытия.

- Для того чтобы новогодние каникулы прошли для красноярцев максимально комфортно по поручению главы города все службы переведены в режим особой готовности. Елочные городки – центр притяжения горожан, поэтому мы организовали ежедневное дежурство, включающее в том числе объезд главных новогодних локаций района, – рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

ИСТОЧНИК KP.RU