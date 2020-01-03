В Рождественскую ночь в Красноярске пустят бесплатные автобусы
В Рождественскую ночь с 6 на 7 января для красноярцев будут работать бесплатные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Обещают организовать движение по маршрутам от храма Рождества Христова на улице Щорса и от Свято-Успенского мужского монастыря – на Лесной. Автобусы будут отправляться после того, как завершится служба (примерно в 2.30).
маршрут 1.
Маршрут 2.
Маршрут 3.
Маршрут 4
Кроме того, с девяти вечера 6 января до 7 часов утра 7 января полностью закроют для транспорта участки:
- на улице Добролюбова (от переулка Кочубея до Гастелло, 17);
- на Менделеева (от Щорса,44 до Павлова,35Г);
С 10 утра 6 января на сутки здесь же будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
Также ее временно ограничат и в районе Свято-Успенского мужского монастыря. С 10 утра 6 января до 10 утра 8 января. На участках:
- в переулке Послушников;
- от Лесной,31 до Успенской;
- на Успенской;
- на Лесной (от перекрестка на Благодатной,37 до переулка Послушников);
ИСТОЧНИК KP.RU