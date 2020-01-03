3 Янв. 2020 2020-01-03T15:17:22+03:00

В Рождественскую ночь в Красноярске пустят бесплатные автобусы. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Рождественскую ночь с 6 на 7 января для красноярцев будут работать бесплатные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Обещают организовать движение по маршрутам от храма Рождества Христова на улице Щорса и от Свято-Успенского мужского монастыря – на Лесной. Автобусы будут отправляться после того, как завершится служба (примерно в 2.30).

маршрут 1.

Маршрут 2.

Маршрут 3.

Маршрут 4

Кроме того, с девяти вечера 6 января до 7 часов утра 7 января полностью закроют для транспорта участки:

- на улице Добролюбова (от переулка Кочубея до Гастелло, 17);

- на Менделеева (от Щорса,44 до Павлова,35Г);

С 10 утра 6 января на сутки здесь же будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

Также ее временно ограничат и в районе Свято-Успенского мужского монастыря. С 10 утра 6 января до 10 утра 8 января. На участках:

- в переулке Послушников;

- от Лесной,31 до Успенской;

- на Успенской;

- на Лесной (от перекрестка на Благодатной,37 до переулка Послушников);

ИСТОЧНИК KP.RU