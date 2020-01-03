3 Янв. 2020 2020-01-03T11:54:27+03:00

Под Новый год главу района в Красноярском крае арестовали за взятку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Он уже признался и раскаялся [фото, видео]

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Под Новый год – 31 декабря – главу Козульского района Красноярского края арестовали за взятку. Об этом сообщили в пресс-службах краевого главка и ГСУ СК России по региону.

Федора Гардта задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Буквально поймали за руку - в момент получения взятки.

- 100 тысяч рублей чиновнику передал посредник, - уточняют в ГУ МВД. - За обеспечение победы в государственном контракте по ремонту крыши районного Дома культуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753050" frameborder="0"></iframe> Главу района в Красноярском крае поймали на взятке.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Когда подоспели полицейские, мужчина скинул пачку денег в снег. Однако выкрутиться ему так и не удалось.

Чиновник вину свою признал частично и даже успел раскаяться.

- По материалам, собранным оперативниками МВД и следователями, было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», - комментируют в ГСУ СК России по краю. – Максимальное наказание по ней – 12 лет лишения свободы.

Примечательно, что глава вину свою признал (правда, частично) и даже успел раскаяться в том, что совершил. Впрочем, скорее всего, это далеко не первый случай, когда чиновник получал взятки за обеспечение побед в госконтрактах, говорят полицейские и следователи. Сейчас он отправлен под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU