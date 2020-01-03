2020-01-03T08:42:10+03:00
Происшествия

Пробитые в драках головы и ожоги: травмы красноярцев в Новый год

О них рассказали в пресс-службе краевой больницы
Ася ЖУКОВА
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Пробитые в драках головы и ожоги: травмы красноярцев в Новый годПробитые в драках головы и ожоги: травмы красноярцев в Новый годФото: Мария ЛЕНЦ
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Новый год наступил, экстренные службы подводят итоги. Самой частой причиной обращения к медикам были травмы головы, рассказали в пресс-службе краевой больницы Красноярска:

- За сутки первого января в приемное отделение нового хирургического корпуса обратились 50 человек. Причем 16 из них - с травмами головы и ранами лица, люди пострадали в драках.

28 человек отправили на амбулаторное лечение. Еще 22 госпитализировали в разные отделения краевой больницы. Шесть самых тяжелых попали в реанимацию, диагнозы: черепно-мозговая травма, ожоги, травма живота, инсульт…

Примечательно, что в саму новогоднюю ночь поток пациентов не такой уж большой. Люди стараются встретить праздник дома, с близкими. И только на следующий день – 1 января – обращаются к врачу, отмечают сотрудники краевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пробитые в драках головы и ожоги: травмы красноярцев в Новый год
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