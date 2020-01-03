Под Красноярском мужчина ушел в лес 1 января и пропал
Под Красноярском пропал без вести ушедший в лес 1 января мужчина. Его ищут вот уже второй день, сообщили в КГКУ «Спасатель».
- Пропавший ушел в лес в районе садового товарищества «Василек», это на станции Еловка, - уточняют в отряде. – Накануне, 2 января, нами был обследован весь район СНТ и прилегающий лесной массив.
Однако мужчину пока не обнаружили. Скорее всего, ему пришлось ночевать в лесу. Впрочем, на улице довольно тепло, снежно. Так что у человека есть шансы выжить, дождаться помощи.
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Спасатели двух человек эвакуировали со Столбов, еще двум сняли кольца
Пойти 1 января на Столбы - особая романтика. Вот только двое красноярцев не рассчитали свои силы в этих походах. Людей пришлось эвакуировать, сообщает КГКУ «Спасатель». В первом случае женщина травмировала ногу, и сама выбраться не могла. Во втором - мужчина почувствовал себя плохо. Обоих доставили на Свердловскую.
Еще двум жителям Красноярска понадобилась помощь, чтобы... снять кольца с пальцев.
- Был выезд по обращению службы «03» на Джамбульскую в травмпункт, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель», - обратилась женщина с перелом пальца, необходимо было снять два кольца (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU