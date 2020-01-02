2020-01-02T14:15:36+03:00
Общество

Красноярец пропал в канун Нового года, перестав выходить на связь с близкими

Ивана Волегова ищут друзья
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскФото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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Перед Новым годом, 31 декабря, в Красноярске пропал 36-летний Иван Волегов. Как рассказали в «Поиске пропавших детей - Красноярск», Иван Волегов живет на Вильского, 10. Последний раз на связь с друзьями пропавший Иван выходил около 16.40, с тех пор о нем ничего неизвестно. Подробностей об Иване также не слишком много.

Приметы Ивана Волегова: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые с сединой, стрижка короткая.

Предположительно был одет: темно-синяя куртка Nike, черная шапка, темные серо-зеленые джинсы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ивана Волегова, вы видели его или знаете, где он находится, пожалуйста, свяжитесь с полицией или волонтерами «Поиска пропавших детей - Красноярск» по телефонам: 8(391) 246-87-64 - дежурная часть ОП №2; 89509966066 - волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Красноярец пропал в канун Нового года, перестав выходить на связь с близкими
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