2020-01-02T13:27:24+03:00
Происшествия

Пьяный лихач выскочил на встречку и устроил лобовое ДТП в Красноярске

Авария произошла на пересечении Высотной и 1-й Хабаровской
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Пострадал в аварии сам лихачПострадал в аварии сам лихачФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На пересечении Высотной и 1-й Хабаровской по вине пьяного лихача случилось крупное ДТП, сообщили в ГИБДД. Произошло все минувшей ночью. 29-летний водитель Nissan, будучи нетрезвым, допустил выезд на полосу встречного движения. На встречке в лобовую столкнулся с Suzuki - машина в это время двигалась по своей полосе.

Авария попала на кмеры уличного видеонаблюдения. Пьяного лихача на Nissan сильно занесло. Машину отбросило на дерево, из-под кузова стали валить искры. К счастью, больших жертв удалось избежать. Единственным пострадавшим в аварии стал сам нетрезвый водитель Nissan.

Добавим, что все праздничные дни в Красноярске сотрудники ГИБДД проводят рейд «Нетрезвый водитель». Он будет проходить до 8 января. К слову, о пьяных водителях за рулем можно сообщать по телефону «синей линии» ГИБДД: 8(391) 263–10–19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный лихач выскочил на встречку и устроил лобовое ДТП в Красноярске
Красноярцы вложили в финансовую пирамиду 129 миллионов: мошенников ждет суд
В Норильске из-за сильного ветра перекрыли дорогу в Алыкель: дежурит ДПС
В Красноярске экстремалы спрыгнули с балкона 24-го этажа в Белых Росах
Житель Енисейска задохнулся при пожаре дома в первый день нового года
Спасатели двух человек эвакуировали со Столбов, еще двум сняли кольца
Около 1000 человек в Красноярске поучаствовали в «Забеге обещаний»-2020
«Роев ручей» просит красноярцев не выбрасывать нераспроданные новогодние елки
В Железногорске попавший на балкон фейерверк поджег квартиру
Традиционно беспокойно: в новогоднюю ночь в Красноярскую краевую больницу доставили 37 человек
Минтранс не разрешил «Победе» перевозить пассажиров из Красноярска в Таиланд
Выбиты окна, повреждены вещи: на даче главы Хакасии Валентина Коновалова неизвестные устроили погром
В Красноярском минздраве прокомментировали происшествие в детском санатории, где били детей
Тысяча красноярцев пробежали свои 2020 метров к мечте
В новогоднюю ночь - 2020 в Красноярске родилось 5 малышей
Красноярец провалился под лед, катаясь на лыжах
Ночь битых такси: в Красноярске в новогоднюю ночь перевозчики устроили несколько аварий
Красноярцам напомнили телефоны экстренных служб города
В Красноярске два пенсионера попытались поджечь себя на пороге краевой администрации