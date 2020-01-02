Пьяный лихач выскочил на встречку и устроил лобовое ДТП в Красноярске

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:27:24+03:00

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На пересечении Высотной и 1-й Хабаровской по вине пьяного лихача случилось крупное ДТП, сообщили в ГИБДД. Произошло все минувшей ночью. 29-летний водитель Nissan, будучи нетрезвым, допустил выезд на полосу встречного движения. На встречке в лобовую столкнулся с Suzuki - машина в это время двигалась по своей полосе.

Авария попала на кмеры уличного видеонаблюдения. Пьяного лихача на Nissan сильно занесло. Машину отбросило на дерево, из-под кузова стали валить искры. К счастью, больших жертв удалось избежать. Единственным пострадавшим в аварии стал сам нетрезвый водитель Nissan.

Добавим, что все праздничные дни в Красноярске сотрудники ГИБДД проводят рейд «Нетрезвый водитель». Он будет проходить до 8 января. К слову, о пьяных водителях за рулем можно сообщать по телефону «синей линии» ГИБДД: 8(391) 263–10–19.

ИСТОЧНИК KP.RU