В Норильске из-за сильного ветра перекрыли дорогу в Алыкель: дежурит ДПС

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:11:49+03:00

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Дорога Норильск - Алыкель полностью закрыта для всех видов транспорта, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Проехать могут только автобусы с рабочими и рейсовые. Меры приняты в связи с ухудшением погоды - вот уже несколько дней в заполярном городе сильный ветер: настолько сбивает с ног людей, что нет возможности подняться, для водителей легковушек ситуация тоже непростая.

- Сегодня утром в связи с ухудшением погодных условий с 5 по 22 км автодороги Норильск – Алыкель ограничено движение для всего транспорта, - рассказали Комсомольской правде - Красноярск в краевом главке МВД. - Рейсовые автобусы, а также технологический транспорт осуществляют движение по маршруту Норильск – Кайеркан по расписанию.

Полицейские готовы помочь застрявшим водителям в случае, если это потребуется - личный состав дорожно-патрульной службы ОМВД России по Норильску ориентирован на оказание помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU