2020-01-02T07:45:05+03:00
Общество

В Красноярске экстремалы спрыгнули с балкона 24-го этажа в Белых Росах

Еще немного и могли очутиться в ледяной воде [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ТВКФото: ТВК
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Два молодых человека новый год начали с экстремального прыжка - они сиганули с общедомового балкона на 24-м этаже многоэтажки в Белых Росах, сообщает ТВК. Произошло все утром, молодые люди вышли на балкон с парашютами (крыло). Этажом ниже, тоже на общем балконе за их прыжками следили две девушки.

Экстемальные прыжки с многоэтажки.Видео: ТВК

Сначала один мужчина влез на перила, долго настраивался и, в конце концов, прыгнул. За ним - и второй. У обоих, к счастью, раскрылись парашюты - оранжевое и красно-черное крыло. Такие используют для прыжков с небольшой высоты. Траектория прыжков, судя по всему, была рассчитана. Тем не менее, прыгуны могли угодить и в ледяную воду. Совсем немного и пришлось бы купаться. Впрочем, этого не произошло, и оба благополучно приземлились на небольшом участке суши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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