2020-01-02T07:01:28+03:00
Происшествия

Житель Енисейска задохнулся при пожаре дома в первый день нового года

Площадь пожара в частном доме на Тамарова составила 10 квадратных метров
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Термических ожогов на теле мужчины не обнаруженоТермических ожогов на теле мужчины не обнаруженоФото: Мария ЛЕНЦ
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Утро 1 января в Енисейске началось с пожара. На Тамарова загорелся часный бревенчатый дом. Произошло все около 10.00 утра. Когда на место ЧП вызвали пожарных, внутри дома уже все было в дыму. Однако задымление было не сильным, открытого огня не было. Тем не менее пожар был под полом в жилой комнате. Дерево тлело и дымило.

По сообщениям пожарных, в доме был поврежден пол, стена с окном, потолок, мебель, все стены в доме закоптило. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Хозяина дома обнаружили мертвым на веранде - это мужчина 1969 года рождения. Мужчина лежал на спине, головой по направлению к дому. Сейчас устанавливается причина смерти человека. Предварительно он погиб от отравления угарным газом и продуктами горени. Термических ожогов на теле при визуальном осмотре не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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