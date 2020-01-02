2020-01-02T05:44:21+03:00
Общество

Спасатели двух человек эвакуировали со Столбов, еще двум сняли кольца

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Четырем людям понадобилась помощьЧетырем людям понадобилась помощьФото: Мария ЛЕНЦ
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Пойти 1 января на Столбы - особая романтика. Вот только двое красноярцев не рассчитали свои силы в этих походах. Людей пришлось эвакуировать, сообщает КГКУ «Спасатель». В первом случае женщина травмировала ногу, и сама выбраться не могла. Во втором - мужчина почувствовал себя плохо. Обоих доставили на Свердловскую.

Еще двум жителям Красноярска понадобилась помощь, чтобы... снять кольца с пальцев.

- Был выезд по обращению службы «03» на Джамбульскую в травмпункт, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель», - обратилась женщина с перелом пальца, необходимо было снять два кольца.

Чуть позже с той же проблемой обратилась жительница проспекта Мира - ей тоже необходимо было снять кольцо с пальца. Всего за минувшие сутки спасатели выручили из беды четырех красноярцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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