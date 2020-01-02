2020-01-02T05:00:29+03:00
Общество

Около 1000 человек в Красноярске поучаствовали в «Забеге обещаний»-2020

Несмотря на погоду, они традициооным забегом отметили наступление нового года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Владислав ВласовФото: Владислав Власов
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Наступление нового года красноярские любители спорта и здорового образа жизни отметили «Забегом обещаний» - традиционная ежегодная пробежка, которая стартует во многих городах России 1 января. Веселое мероприятие, конечно, приурочено к Новому году - на пробежке каждый участник символично начинает путь к своим достижениям и мечтам. На стартовой табличке участник пишет номер и мечту, к которой будет стремиться весь предстоящий год.

- Мы стартовали ровно в 12.00 от Триумфальной арки у БКЗ, пробежали по Виноградовскому (вантовому) мосту до острова Татышев и обратно - 2020 метров. Ежегодный маршрут немного изменился, но все равно было здорово, - пишет в Фейсбуке участник забега, красноярский журналист Владислав Власов. - Особенно порадовала необычно мягкая для Сибири новогодняя погода!

Забег к мечте начали около 1 000 красноярцев. Примечательно, что время на такой пробежке никто не фиксирует - каждый к мечте бежит со своей скоростью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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