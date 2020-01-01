2020-01-01T17:50:50+03:00
Общество

«Роев ручей» просит красноярцев не выбрасывать нераспроданные новогодние елки

Они порадуют питомцев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Роев ручей» просит красноярцев не выбрасывать нераспроданные новогодние елки«Роев ручей» просит красноярцев не выбрасывать нераспроданные новогодние елкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Парк флоры и фауны «Роев ручей» просит предпринимателей, которые так и не смогли распродать новогодние ели и пихты (а теперь не знают, что с ним делать), передать их в зоопарк. Дело в том, что деревья сослужат хорошую службу питомцам, помогут создать в вольерах природную и комфортную обстановку.

Например, для куньих хвойные породы – это природный тренажер по прыжкам и бегу. Для кошачьих – это возможность спрятаться в еловых ветках, для обезьян – природные фитонциды. А для пернатых обитателей – удобная подстилка в гнезде или дуплянке.

- Пихты и ели помогают создать нашим животным среду психологического комфорта, спокойствия, максимально приближенную к естественной. Вы можете оставить на проходной «Роева ручья» в любое удобное для вас время.

Обратите внимание: парк не принимает елки, ранее использовавшиеся в качестве домашнего украшения. На них могут остаться кусочки мишуры или же части игрушек. А это может серьезно навредить питомцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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