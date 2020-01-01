«Роев ручей» просит красноярцев не выбрасывать нераспроданные новогодние елки
Парк флоры и фауны «Роев ручей» просит предпринимателей, которые так и не смогли распродать новогодние ели и пихты (а теперь не знают, что с ним делать), передать их в зоопарк. Дело в том, что деревья сослужат хорошую службу питомцам, помогут создать в вольерах природную и комфортную обстановку.
Например, для куньих хвойные породы – это природный тренажер по прыжкам и бегу. Для кошачьих – это возможность спрятаться в еловых ветках, для обезьян – природные фитонциды. А для пернатых обитателей – удобная подстилка в гнезде или дуплянке.
- Пихты и ели помогают создать нашим животным среду психологического комфорта, спокойствия, максимально приближенную к естественной. Вы можете оставить на проходной «Роева ручья» в любое удобное для вас время.
Обратите внимание: парк не принимает елки, ранее использовавшиеся в качестве домашнего украшения. На них могут остаться кусочки мишуры или же части игрушек. А это может серьезно навредить питомцам.
ИСТОЧНИК KP.RU