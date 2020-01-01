2020-01-01T16:58:29+03:00
Общество

Традиционно беспокойно: в новогоднюю ночь в Красноярскую краевую больницу доставили 37 человек

Есть пациенты с травмами криминального характера
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В новогоднюю ночь в Красноярскую краевую больницу доставили 37 человекВ новогоднюю ночь в Красноярскую краевую больницу доставили 37 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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Новогодняя ночь в приемном покое Красноярской краевой больницы прошла традиционно беспокойно: к медикам доставили 37 человек, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе учреждения. Госпитализировать пришлось 19 пациентов. А остальным 18 оказали первую помощь и затем направили домой на амбулаторное лечение.

К слову, из 19 госпитализированных семеро оказались с криминальными травмами. Так что с ними работают сотрудники полиции. К сожалению, двое детей поступили в ожоговое отделение. На больничной койке оказались так же пациенты с инфарктами, нарушением мозгового кровообращения и, конечно, пневмониями – сказались недавние морозы.

- На 14:30 часов 1 января в приемный покой нового хирургического корпуса обратились уже 17 человек. Из них трое госпитализированы в реанимационные отделения - с открытой черепно-мозговой травмой, а так же ожогами и инсультом. 14 пациентов после оказания помощи отправили лечиться домой, - подвели итоги первого дня наступившего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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