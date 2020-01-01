2020-01-01T14:52:18+03:00
Общество

Минтранс не разрешил «Победе» перевозить пассажиров из Красноярска в Таиланд

И не только «Победе»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Минтранс не разрешил «Победе» перевозить пассажиров из Красноярска в ТаиландМинтранс не разрешил «Победе» перевозить пассажиров из Красноярска в ТаиландФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Авиакомпании «Победа» отказано в допуске к регулярным прямым перелетам из Красноярска в Таиланд – в Бангкок и Пхукет. Такое решение приняло министерство транспорта РФ. И не только из Красноярска, под запрет попали другие города СибириНовосибирск, Иркутска, Омск. «Победа» планировала отправлять свои самолеты в рейсы к южным морям из каждого из четырех названных городов по 4 раза в неделю, сообщит «ТВК Красноярск» со ссылкой на Росавиацию. Причины такого решения не уточняются.

Запреты коснулись не только «Победы»: осуществлять полеты в Таиланд также не разрешили авиакомпаниям «Нордстар» и «Северный ветер». Зато авиакомпании «Сибирь» разрешили увеличить количество рейсов из Красноярска в Бангкок с 2 до 5 раз в неделю. А «Уральские авиалинии» будут летать из Красноярска в тайскую столицу не 1, а 2 раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Роев ручей» просит красноярцев не выбрасывать нераспроданные новогодние елки
В Железногорске попавший на балкон фейерверк поджег квартиру
Традиционно беспокойно: в новогоднюю ночь в Красноярскую краевую больницу доставили 37 человек
Минтранс не разрешил «Победе» перевозить пассажиров из Красноярска в Таиланд
Выбиты окна, повреждены вещи: на даче главы Хакасии Валентина Коновалова неизвестные устроили погром
В Красноярском минздраве прокомментировали происшествие в детском санатории, где били детей
Тысяча красноярцев пробежали свои 2020 метров к мечте
В новогоднюю ночь - 2020 в Красноярске родилось 5 малышей
Красноярец провалился под лед, катаясь на лыжах
Ночь битых такси: в Красноярске в новогоднюю ночь перевозчики устроили несколько аварий
Красноярцам напомнили телефоны экстренных служб города
В Красноярске два пенсионера попытались поджечь себя на пороге краевой администрации