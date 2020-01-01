Минтранс не разрешил «Победе» перевозить пассажиров из Красноярска в Таиланд

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:52:18+03:00

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Авиакомпании «Победа» отказано в допуске к регулярным прямым перелетам из Красноярска в Таиланд – в Бангкок и Пхукет. Такое решение приняло министерство транспорта РФ. И не только из Красноярска, под запрет попали другие города Сибири – Новосибирск, Иркутска, Омск. «Победа» планировала отправлять свои самолеты в рейсы к южным морям из каждого из четырех названных городов по 4 раза в неделю, сообщит «ТВК Красноярск» со ссылкой на Росавиацию. Причины такого решения не уточняются.

Запреты коснулись не только «Победы»: осуществлять полеты в Таиланд также не разрешили авиакомпаниям «Нордстар» и «Северный ветер». Зато авиакомпании «Сибирь» разрешили увеличить количество рейсов из Красноярска в Бангкок с 2 до 5 раз в неделю. А «Уральские авиалинии» будут летать из Красноярска в тайскую столицу не 1, а 2 раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU