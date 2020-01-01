2020-01-01T12:26:40+03:00
Происшествия

В Красноярском минздраве прокомментировали происшествие в детском санатории, где били детей

По каждому эпизоду ведется расследование [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском минздраве прокомментировали происшествие в детском санатории, где били детей. Фото: пресс-служба минздраваВ Красноярском минздраве прокомментировали происшествие в детском санатории, где били детей. Фото: пресс-служба минздрава
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В министерстве здравоохранения Красноярского края прокомментировали происшествие в детском противотуберкулезном санатории «Пионерская речка». Напомним, одна из посетительниц санатория, которая навещала свою маленькую родственницу, сняла на камеру, как воспитатели грубо обращаются с детьми: били, унижали, обещали отправить в «дурку».

Обращение воспитателей с детьми в противотуберкуленом санатории «Пионерская речка».Видео: ТВК

Видео было опубликовано 27 декабря. В тот же вечер в санатории состоялось экстренное совещание. Туда приехали представители минздрава, руководство Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №1, филиалом которого является детский санаторий, и собственно само руководство санатория.

- Составлено заявление на имя инспектора по делам несовершеннолетних Октябрьского района. Уже на следующий день инспектор провел опрос детей и сотрудников санатория. Сотрудники санатория, фигурировавшие на видео, отстранены от непосредственного контакта с детьми до конца расследования. По окончании внутренней проверки и проверки надзорных органов, к сотрудникам будут приняты самые строгие меры воздействия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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