В Красноярском минздраве прокомментировали происшествие в детском санатории, где били детей
В министерстве здравоохранения Красноярского края прокомментировали происшествие в детском противотуберкулезном санатории «Пионерская речка». Напомним, одна из посетительниц санатория, которая навещала свою маленькую родственницу, сняла на камеру, как воспитатели грубо обращаются с детьми: били, унижали, обещали отправить в «дурку».
Обращение воспитателей с детьми в противотуберкуленом санатории «Пионерская речка».Видео: ТВК
Видео было опубликовано 27 декабря. В тот же вечер в санатории состоялось экстренное совещание. Туда приехали представители минздрава, руководство Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №1, филиалом которого является детский санаторий, и собственно само руководство санатория.
- Составлено заявление на имя инспектора по делам несовершеннолетних Октябрьского района. Уже на следующий день инспектор провел опрос детей и сотрудников санатория. Сотрудники санатория, фигурировавшие на видео, отстранены от непосредственного контакта с детьми до конца расследования. По окончании внутренней проверки и проверки надзорных органов, к сотрудникам будут приняты самые строгие меры воздействия, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU