Тысяча красноярцев пробежали свои 2020 метров к мечте

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:59:29+03:00

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Сегодня, в первый день года, около тысячи красноярцев присоединились к традиционной акции «Забег обещаний». Она прошла во многих городах России и мира уже в шестой раз. Суть акции заложена в ее названии: участники дают себе обещание исполнить свои заветные мечты в течение предстоящего года. А дистанция тоже символична: 2020 год – 2020 метров.

- Мы стартовали ровно в 12:00 от Триумфальной арки у БКЗ, пробежали по Виноградовскому (вантовому) мосту до острова Татышев и обратно – 2020 метров, - рассказывает журналист Владислав Власов на своей странице в «Фейсбуке». – Ежегодный маршрут немного изменился, но все равно было здорово. Особенно порадовала необычно мягкая для Сибири новогодняя погода!

К сожалению, в этот раз участники забега не услышали полуденного выстрела пушки на Караульной горе – за последние 18 лет именно с него начинались многие массовые мероприятия и акции. Но это не испортило новогоднего настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU