1 Янв. 2020 2020-01-01T09:59:05+03:00

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Красноярец провалился под лед, катаясь на лыжах. Чрезвычайное происшествие произошло накануне, 31 декабря, в районе залива Бирюса на Красноярском море. Считается, что в это время года поверхность водохранилища обычно надежно скована льдом, поэтому любители лыжных прогулок часто приезжают сюда покататься и полюбоваться на окружающую природу.

Но на этот раз спортсмену не повезло: лед под ним неожиданно треснул и мужчина оказался в воде. На его счастье рядом находились другие люди, они помогли ему выбраться и доставили на базу спасателей. Там пострадавшего обогрели, напоили горячим чаем и поздравили с новым годом. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в КГКУ «Спасатель».

Также спасателям в минувшие сутки пришлось выезжать на базу отдыха Малое Дербино, там у женщины открылось внутреннее кровотечение, нужно было помочь передать в руки «Скорой помощи». На берегу Красноярского водохранилища в районе 38 опоры, застрял мужчина, ему помогли добраться до залива Шумиха. И еще выручили из сложной ситуации туриста на «Столбах».

ИСТОЧНИК KP.RU