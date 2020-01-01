Ночь битых такси: в Красноярске в новогоднюю ночь перевозчики устроили несколько аварий

1 Янв. 2020 2020-01-01T08:04:13+03:00

А под утро не смогли разъехаться на пустом перекрестке [видео]

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В Красноярске таксисты проводили старый год авариями и новый встретили тоже с авариями. О трех таких ДТП на дорогах города сообщает на этот час паблик «ЧП Красноярск». Накануне, 31 декабря, за три часа до полуночи, на Октябрьском мосту не поделили дорогу автобус маршрута №7 и автомобиль «Яндекс такси». Очевидцы сообщают, что обошлось без пострадавших. Автобус слегка помят. Зато капот легкового автомобиля и все, что под ним, теперь нуждается в хорошем ремонте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/752850" frameborder="0"></iframe> В Красноярске таксисты устроили несколько аварий.

Затем на кольце на улице Тотмина водитель такси той же фирмы забыл ПДД и допустил столкновение с «Маздой». Наконец, сегодня утром, 1 января, серьезная авария на перекрестке Матросова и Семафорной. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск предоставил дежурный ГИБДД города, около 9 часов утра два столкнулись два автомобиля такси (все той же фирмы), «Шкода Октавия» и «Ниссан Ноут». Столкновение произошло на неустановленный сигнал светофора, сотрудники госавтоинспекции выясняют, кто виноват в ДТП.

Авария на кольце на Тотмина. Фото: "ЧП Красноярск"

На место выезжали МЧС и «Скорая помощь». Обоих водителей и их пассажиров медики осмотрели. Серьезная медицинская помощь никому не понадобилась.

А это на Матросова. Фото: "ЧП Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU