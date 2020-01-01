Красноярцам напомнили телефоны экстренных служб города

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:39:13+03:00

Вдруг случится нештатная ситуация во время долгих каникул

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Наступили долгожданные новогодние каникулы. Пока красноярцы отдыхают во всю свою мощь, оперативным службам, что называется, не до сна. Во-первых, у коммунальщиков и энергетиков усиленное дежурство аварийных бригад. Во-вторых, «Скорая медицинская» продолжает свою работу и выезжает на все вызовы больных – для медиков не существует такого понятия, как новогодние каникулы. В третьих, аварий на дорогах и нарушений правопорядка меньше не становится. Ну и пожарные, спасатели, дня них и вовсе наступают горячие дни.

Одним словом, все нужно держать под контролем.

Итак, куда нужно звонить в случае непредвиденной ситуации:

- 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;

- 101 – пожарно-спасательная служба;

- 102 – полиция;

- 103 – служба скорой медицинской помощи;

- 104 – аварийная служба газа;

- (391) 230-93-20 – служба «Антитеррор»;

- 005 – информационно-диспетчерская служба по вопросам ЖКХ;

- (391) 226-85-91 – дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю;

- (391) 227-09-19 – телефон доверия Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Получить оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях в реальном времени можно, зарегистрировавшись на информационном ресурсе правительства Красноярского края: https://112.krskstate.ru

Памятка с телефонами экстренных служб

ИСТОЧНИК KP.RU