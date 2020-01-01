В Красноярске два пенсионера попытались поджечь себя на пороге краевой администрации

1 Янв. 2020 2020-01-01T06:47:25+03:00

В Красноярске два пенсионера попытались поджечь себя на пороге у чиновников Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

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В Красноярске два пенсионера, ветераны труда, попытались поджечь себя на крыльце одного из административных зданий. Об этом сообщает Следственный комитет России. Глава следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах инцидента.

По предварительной информации пожилая супружеская чета перебралась из Норильска в Красноярск еще в 2008 году по программе переселения с севера на юг. Программа предусматривает выделение субсидий на приобретение жилья. Однако ветераны труда до сих пор денег не получили и собственного жилья не приобрели. Видимо, на столь отчаянный шаг пенсионеры пошли, потому что получили в очередной раз отказа и потеряли всякую надежду получить квартиру.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия направиться к месту происшествия, лично поговорить с пенсионерами, выслушать все их доводы, помочь грамотно составить и принять заявления и организовать доследственную проверку, - сообщил официальный представитель СК России С. Петренко.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Также Александр Бастрыкин поручил принять все меры, чтобы пенсионеры были обеспечены жильем, как того требует закон.

ИСТОЧНИК KP.RU