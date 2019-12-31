2019-12-31T15:08:27+03:00
Происшествия

Направлявшийся из Кемеровской области в Братск дальнобойщик найден мертвым

По предварительной версии, мужчина отравился угарным газом
Ольга КОСТИНА
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Виктор Федоров погиб во время пути Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскВиктор Федоров погиб во время пути Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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Пропавший по дороге в Братск дальнобойщик найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры в своей группе в соцсети.

Напомним, 30-летний Виктор Федоров пропал прямо перед новогодними праздниками. 27 декабря около 18.00 он выехал на грузовой ГАЗели из Судженки (Яйский район Кемеровской области) в Братск. С тех пор на связь с родными мужчина не выходил. Его искали полицейские, волонтеры, родственники, друзья. Ориентировки распространяли по всем трем областям днем и ночью, обзванивали больницы, полицию, ГИБДД. Надеялись на лучшее. Но чудо не произошло.

Вот что написали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск» несколько часов назад:

«Родные и близкие, родители, друзья - мы выражаем искреннее соболезнования от всего нашего поискового отряда. Все эти дни мы были с вами на постоянной связи и до конца верили и надеялись, что все обойдется, что он обязательно скоро выйдет на связь. Спасибо огромному количеству всех, кто переживал за судьбу Виктора. Берегите близких. Завтра не всегда может наступить…»

Предварительная версия случившегося – несчастный случай. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в Мариинске (Кемеровская область) на парковке Виктор Федоров мог включить двигатель, чтобы согреться, но не заметил, как концентрация выхлопных газов стала критической.

Точную причину случившегося еще предстоит установить следственным органам.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования родным и близким Виктора Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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