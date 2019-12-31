В Норильске Дед Мороз спустился с крыши и вошел через окно к детям

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-31T14:14:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Норильске Дед Мороз, чтобы поздравить детей, спустился с крыши в валенках и тулупе на специальном тросе и вошел через окно! Это видео было опубликовано в одном из местных пабликов. Автор подписал: «Суровые норильские Деды Морозы! Как ветром не сдуло?».

Волшебника действительно бросало из стороны в сторону. «Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что погода сейчас на севере Красноярского края оставляет желать лучшего – метель и сильный ветер. Но Дед Мороз справился со всеми трудностями и постучал в заветное окно, по ту сторону которого его уже ждала внучка и дети.

- Ой, снег сыпется, Дед Мороз! – воскликнула Снегурочка и помогла детишкам открыть окно, а после спросила. - Дедушка, ты не замерз?

Дед Мороз в Норильске поздравил детей через окно .Новости Норильска

- Замерз!- не стал лукавить сказочный гость и тут же полез в мешок за подарками.

Ребятня была в восторге. Не знали чему больше удивляться – подаркам или неожиданному визиту зимнего дедушки. Да еще и через окно! Это был самый необыкновенный Дед Мороз! Он поразил не только детей, но и взрослых. Сюрприз удался!

Современные Деды Морозы Фото: Соцсети

А по центральным улицам Ачинска Деды Морозы проехали на снегоходах. Они привезли с собой не только подарки, но и праздничное настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU