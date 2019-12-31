2019-12-31T12:15:52+03:00
Происшествия

Красноярские полицейские помогли двум водителям, замерзающим на федеральной трассе

Продолжать путь они не могли из-за неисправности двигателей
Ольга КОСТИНА
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Инспекторы помогли двум водителямИнспекторы помогли двум водителямФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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За одну ночь красноярские дорожные полицейские дважды оказали помощь замерзающим водителям. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообшили в краевой полиции.

На столбиках термометра было -35 градусов. Экипаж ДПС в составе капитана полиции Алексея Волкова и лейтенанта полиции Дениса Шкутова дежурил на федеральной трассе Р-257 «Енисей». Полицейские заметили на обочине пассажирский микроавтобус «Toyota» с включенной аварийной сигнализацией, а рядом двух мужчин. Выяснилось, что сломался двигатель. Водитель с напарником остались на трассе ждать помощи, а пассажиры добрались на попутном транспорте до пункта обогрева.

- Посадив замерзающих мужчин в патрульный автомобиль, инспекторы ДПС остановили грузовик, который помог отбуксировать микроавтобус к пункту обогрева, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Буквально через несколько часов этот же экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «Honda», стоящий на обочине. Хозяин иномарки пояснил, что произошел сбой в работе охранной сигнализации и двигатель перестал заводиться. Полицейские помогли завести машину и пожелали водителю быть осторожнее в дальних поездках. Тот поблагодарил своих спасителей за отзывчивость и помощь в трудной дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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