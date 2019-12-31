2019-12-31T10:33:59+03:00
Происшествия

Два человека погибли в страшной аварии на трассе в Красноярском крае

Приехавшие на место ДТП медики уже ничего не смогли сделать
Ольга КОСТИНА
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Очевидцы уверяют, что трасса очень скользкая Фото: ЧП-КрасноярскОчевидцы уверяют, что трасса очень скользкая Фото: ЧП-Красноярск
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Страшная авария произошла 31 декабря на трассе К-18 «МинусинскКурагиноАртемовск». Информация об этом появилась в соцсетях, а позже ее подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. Примерно в 9.40 утра водитель «Toyota Corona» выехал на полосу встречного движения и врезался в двигающийся по встречной полосе автомобиль «Kia Fit».

По предварительным данным, водитель и пассажир автомобиля «Toyota» погибли на месте. Информация о том, пострадали ли люди из другой машины, сейчас уточняется. Дорожные полицейские в настоящее время работают на месте происшествия.

В соцсетях сейчас бурно обсуждается данная авария. Многие уверены, что водитель торопился и прибавил скорость. А когда на трассе гололед, делать это очень опасно.

«Трасса скользкая, еще и снежок, за фурами вообще невозможно ехать, ничего не видно, сам вчера летел там», - пишет красноярец Аркадий.

Что на самом деле стало причиной аварии, еще предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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