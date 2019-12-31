2019-12-31T08:33:25+03:00
Общество

31 декабря в Солнечном отключили воду и тепло

Восстановить подачу обещают после обеда
Ася ЖУКОВА
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31 декабря в Солнечном отключили воду и тепло.31 декабря в Солнечном отключили воду и тепло.Фото: ИВАНОВА Диана
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В последний день года – 31 декабря - Солнечный микрорайон Красноярска остался без тепла и горячей воды. Это мера вынужденная, сообщили в компании «КрасКом», скоро подачу восстановят.

Об отключении тепла и горячей воды 31 декабря горожан предупредили накануне. Как оказалось, на улице Светлова,3 из-под земли бьет вода. А, значит, требуется ремонт трубопровода. Его запланировали на последний день года, с 12 до 16 часов.

К сожалению, перенести работы было невозможно. Утечка могла привести к подтоплению территории, а также к тому, что весь микрорайон останется без тепла.

Поэтому на время приостановили подачу воды и теплоснабжение домов:

- на улице Светлова,3, 3А, 5, 5А, 6, 7/1,7/2, 8, 9/1, 9/2, 25;

- Молодежный,1, 2, 3, 4, 6, 8, 10;

- Петрушина,1, 2, 8, 10, 12;

- 60 лет Образования СССР, 4А, 8, 12;

- бульвар Солнечный,4А.

Компания приносит извинения горожанам за неудобства.

КОНКРЕТНО

«КрасКом» рекомендует: на время отключения закройте краны с горячей водой. Это нужно, чтобы счетчики не учли расход ненагретой холодной воды по стоимости горячей. Ведь в микрорайоне закрытая схема теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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