8-летняя девочка ушла из дома и пропала в Красноярском крае
В Дудинке Красноярского края ушла из дома и пропала 8-летняя девочка. Вернуть ребенка домой помогли полицейские, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В понедельник, 30 декабря, в дежурную часть Отдела МВД России по Таймырскому району обратился дедушка школьницы. Мужчина пожаловался: невестка не занимается детьми, поэтому может произойти всякое. Начали разбираться, выяснилось: 8-летняя дочка женщины ушла из дома, и где она сейчас, непонятно.
Полицейские тут же организовали поиски, к ним подключились инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска. Сработало: спустя через полчаса ребенка нашли. Девочка была в подъезде одного из домов неподалеку. Благо с ней не произошло ничего плохого.
Теперь семью будут держать под контролем, чтобы такие случаи не повторились.
ИСТОЧНИК KP.RU