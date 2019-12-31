2019-12-31T08:18:35+03:00
Происшествия

8-летняя девочка ушла из дома и пропала в Красноярском крае

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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8-летняя девочка ушла из дома и пропала в Красноярском крае.8-летняя девочка ушла из дома и пропала в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Дудинке Красноярского края ушла из дома и пропала 8-летняя девочка. Вернуть ребенка домой помогли полицейские, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В понедельник, 30 декабря, в дежурную часть Отдела МВД России по Таймырскому району обратился дедушка школьницы. Мужчина пожаловался: невестка не занимается детьми, поэтому может произойти всякое. Начали разбираться, выяснилось: 8-летняя дочка женщины ушла из дома, и где она сейчас, непонятно.

Полицейские тут же организовали поиски, к ним подключились инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска. Сработало: спустя через полчаса ребенка нашли. Девочка была в подъезде одного из домов неподалеку. Благо с ней не произошло ничего плохого.

Теперь семью будут держать под контролем, чтобы такие случаи не повторились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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