2019-12-31T07:37:01+03:00
Происшествия

«Тойоту» занесло прямо на пешехода на скользкой дороге в Красноярске

Мужчина получил травмы [видео]
Ася ЖУКОВА
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«Тойоту» занесло прямо на пешехода на скользкой дороге в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.«Тойоту» занесло прямо на пешехода на скользкой дороге в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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На улице Мичурина в Красноярске женщина на «Тойоте» сбила пешехода. Авария произошла сегодня утром, 31 декабря, сообщили в группе «ЧП – Красноярск».

- Женщина 1982 года рождения на «Тойоте» не справилась с управлением и допустила съезд на разделительную полосу, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД России по краю. – Тем самым наехала на пешехода, мужчину 1984 года рождения. Он получил травмы.

Судя по кадрам видео, пешеход пытался увернуться от несущегося на него авто. Но скорость иномарки была слишком высокой.

ДТП - наезд на пешехода Мичурина 31.12.2019 ЧП Красноярск. Видео: ЧП Красноярск.

- Не стоит стоять на островках посреди дороги или у бордюра, - обсуждают в соцсетях. - Одно неловкое движение водителя, и у вас переломы.

- Вообще там ужасный переход. Дается мало времени, а людей много, да и сам островок маловат.

- Зачем идти до середины дороги и стоять там, не понимаю?

- А, если человек старенький и просто не успевает перейти за раз? Хорошо рассуждать, когда здоров, а когда станешь немощным?

Отметим, в Красноярске второй день идет снег, дороги припорошило, кое-где есть наледь. Поэтому будьте осторожны на проезжей части!

- В связи с погодными условиями водителям необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными вблизи пешеходных переходов, - напоминают в пресс-службе УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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