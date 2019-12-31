2019-12-31T07:07:18+03:00
Происшествия

11-летняя девочка стала жертвой педофила в Красноярском крае

Подозреваемого взяли под стражу
Ася ЖУКОВА
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11-летняя девочка стала жертвой педофила в Красноярском крае.11-летняя девочка стала жертвой педофила в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Железногорске Красноярского края педофил надругался над 11-летней девочкой. На подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все случилось 5 декабря нынешнего года. У одного из домов на улице 60 лет ВЛКСМ школьницу подкараулил 58-летний мужчина (кстати, уже судимый).

Однако его заметили прохожие. Информацию о педофиле, напавшем на ребенка, распространили в соцсетях. Вскоре следователи нашли жертву, подозреваемого и очевидцев произошедшего.

Сейчас мужчину взяли под арест. Если вина будет доказана, ему может грозить до двадцати лет лишения свободы.

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На фото в соцсетях Николай Коломойский почти везде улыбается. Вот – шлет воздушные поцелуи с аватарки, вот – гладит оленя в зоопарке, вот – демонстрирует бицепсы. Типичный добрый парень с нашего двора, девушки таких любят. «Очень мило», «класс», «секси», - пестрят подписи под снимками. И вдруг диссонансом: «Поверьте, он мне такое говорит: разденься для меня! Он просто педофил». Пишет 8-летняя девочка (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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11-летняя девочка стала жертвой педофила в Красноярском крае
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