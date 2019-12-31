2019-12-31T06:49:52+03:00
Происшествия

Волшебная арифметика. Купивший себе Крузер за 3 млн, а заработавший в шесть раз меньше экс-глава горсовета пойдет под суд

Это Геннадий Циплин из Минусинска [фото]
Ася ЖУКОВА
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Экс-глава минусинского городского Совета Геннадий Циплин пойдет под суд. Фото: соцсети.Экс-глава минусинского городского Совета Геннадий Циплин пойдет под суд. Фото: соцсети.
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Экс-глава минусинского городского Совета Геннадий Циплин пойдет под суд. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю, его обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Впрочем, Геннадий Геннадьевич больше известен благодаря другой истории – с покупкой дорогого авто. Напомним, депутат и председатель минусинского горсовета (сейчас уже бывший) приобрел себе новый внедорожник за 3 миллиона рублей, тогда как задекларировал в шесть раз меньше. Около полумиллиона, а точнее 493 тысячи. И это за три года – с 2014-го по 2016-й включительно. Казусом заинтересовалась прокуратура. Поскольку по закону депутат должен был не только представить данные о покупке новой машины, но и указать, где он взял на нее деньги. Между тем никаких данных об источнике дохода не поступило.

Тогда представители минусинской межрайонной прокуратуры обратились в суд. С тем, чтобы сумма, потраченная на приобретение авто, была с Циплина взыскана. Ведь к тому моменту машину депутат успел продать.

... Не секрет, что экс-председатель минусинского горсовета периодически попадает в эпицентр скандалов. Так, на него было заведено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» - за лоббирование интересов одной из фирм. Кроме того, Геннадия Циплина обвиняли в нападении на соперника от оппозиции и предпринимателя.

А вот – еще один эпизод.

- В 2017-м году, являясь должностными лицом, обвиняемый принял на себя управление юридическим лицом, выполняющим работы в сфере капитального ремонта, - рассказывают следователи. - Используя свой авторитет и полномочия, оказывал возглавляемой им организации покровительство, что в том числе позволило предприятию продолжать коммерческую деятельность, несмотря на претензии со стороны заказчиков работ.

Этот факт вскрыли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. Недавно дело Циплина с обвинительным заключением ушло в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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