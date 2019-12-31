2019-12-31T05:24:14+03:00
Происшествия

Замглавы судебных приставов по Красноярскому краю осудили за канцелярию

Женщина лишилась должности и получила срок
Ася ЖУКОВА
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Замглавы судебных приставов по Красноярскому краю осудили за канцелярию.Замглавы судебных приставов по Красноярскому краю осудили за канцелярию.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае экс-замглавы судебных приставов осудили…за канцелярию. Женщину поймали на мошенничестве с госзакупками, которым, кстати, она занималась вместе со своим сыном, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

- Советским районным судом установлено: с сентября 2015-го по май 2016-го бывшая государственная служащая и ее сын похитили бюджетные средства в крупном размере, - поясняют в надзорном ведомстве. - Используя должностное положение чиновницы, фигуранты дела способствовали отбору коммерческой организации в качестве единственного поставщика расходных материалов для оргтехники УФССП России по краю, достоверно зная, что стоимость товаров завышена. После чего начальница дала указание работникам финансово-экономического отдела УФССП, не осведомленным о её преступном умысле, произвести оплату по предоставленным поставщиком документам.

Таким образом, похитили больше полумиллиона, деньги разделили. На суде экс-чиновница свою вину признала, ущерб возместила. В итоге наказание было довольно мягким: два года 8 месяцев условно и еще три года – испытательный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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