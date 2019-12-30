Лицо со шрамами. В Красноярском крае разыскивают подозреваемого в развращении малолетней

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-30T15:11:36+03:00

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Лицо в шрамах от угревой сыпи, картавит - полиция разыскивает 33-летнего жителя Минусинска Виталия М. Он подозревается в развратных действиях по отношению к малолетней (ст. 135 УК России (развратные действия), сообщил Комсомольской правде - Красноярск собственный источник. Продолжалось все с июня по декабрь этого года. Сейчас подозреваемыйскрывается, по месту жительства его нет.

Приметы: на вид около 30 лет, рост 173 сантиметра, телосложение среднее, лицо овальное со следами шрамов от угревой сыпи, волосы рыжие короткие. Особая примета - картавит. Был одет: в куртку черного цвета, ворот изнутри и подклад коричневого цвета, на голове шапка вязанная черного цвета, штаны темного цвета, на ногах ботинки темного цвета.

При себе: документы (паспорт на его имя, водительское удостоверение, документы на автомобиль «Тойота Спринтер Кариб» г/н С951ВН 19 РЕг. Передвигается на этом автомобиле.

Если вы видели этого человека или знаете, где он находится, свяжитесь с правоохранителями по тел.: 8(39131)5-74-96.

ИСТОЧНИК KP.RU