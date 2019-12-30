Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-30T14:12:37+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о том, что фонд «Навстречу переменам» запускает обучающую программу «Навстречу импакт-инвестициям». Проект поможет социальным предпринимателям улучшить финансовую модель, масштабировать свой бизнес и найти инвесторов. Заявку на участие можно подать до 31 января 2020 года на сайте программы.

Импакт-инвестиции – это инновационный финансовый инструмент, который помогает социальным предпринимателям найти деньги на реализацию своего проекта, инвесторам – получить доход, обеим сторонам – решить конкретную социальную проблему и достичь измеримых изменений в обществе. Импакт- или социально-преобразующие инвестиции еще не развиты в России. Фонд «Навстречу переменам» при поддержке Tele2 сделает первые системные шаги, чтобы этот инструмент заработал в стране.

Программа «Навстречу импакт-инвестициям» подойдет руководителям некоммерческих организаций и социальным предпринимателям из разных регионов России, которые развивают свои проекты не менее трех лет и хотят вывести их на новый уровень. Обучение будет состоять из четырех тематических блоков: стратегический менеджмент, продажи и финансовое управление, лидерство и коммуникации, инвестиции и инвестиционный анализ. Программа реализуется совместно с Impact Hub Moscow при поддержке фонда президентских грантов.