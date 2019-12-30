Пассажирка отсудила 40 тысяч рублей после падения в салоне автобуса

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-30T14:01:12+03:00

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Красноярка отсудила 40 тысяч рублей за падение в салоне автобуса. Женщина упала во время ДТП, сообщили в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю. Случилось все по вине водителя Toyota Camry - женщина за рулем иномарки ехала по Матросова, потом резко перестроилась налево, не предоставив преимущества общественному транспорту. В итоге, произошла авария.

Пассажирка маршрутки не смогла удержаться за поручни. Ударившись, женщина получила средней тяжести вред здоровью. Пострадавшая обратилась в суд, и суд вынес решение в ее пользу, обязав виновницу ДТП на иномарке выплатить 40 тысяч рублей. Но та не спешила рассчитываться. К делу подключились судебные приставы, которые поначалу предупредили виновницу: деньги надо выплатить. Та проигнорировала и приставов. В итоге, к ней применили более жесткие санкции: удерживали деньги с зарплаты, а на перерегистрацию авто наложили запрет, за границу тоже выехать женщина не могла. Пришлось выплатить остатки денег самостоятельно.

Помимо этого с нее взыскали исполнительный сбор - 7 процентов от суммы долга.

ИСТОЧНИК KP.RU