После жалоб красноярца убирают свалку в 10 тысяч кубометров в Свердловском районе

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-30T12:21:20+03:00

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На пересечении Прибойной и Графитной в Свердловсом районе Красноярска долгое время сваливали всякую рухлядь: старую мебель, стройматериалы, обломки, доски - в общем все, что плохо лежит. Свалка разрослась до 10 тысяч кубометров. И росла бы дальше, не пожалуйся один из местных жителей прокурорам. При этом надзорники говорят, что груды мусора были ничем не прикрыты, - и под дождем, и под снегом.

- По факту выявленных нарушений земельного законодательства, законодательства об отходах производства и потребления руководителю администрации Свердловского района внесено представление, которое рассмотрено с участием Красноярского природоохранного прокурора и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали Комсомольской правде - Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сейчас на месте несанкционированной свалки уже работает тяжелая техника.

ИСТОЧНИК KP.RU