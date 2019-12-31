СЕГОДНЯ 04:49 2019-12-31T04:49:54+03:00

Тепло и снежно: прогноз погоды на Новый год 2020 и каникулы в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

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До Нового года остались считанные часы… 2020-й, он придет совсем скоро! Какой же будет погода в самую волшебную ночь в году и каникулы? Об этом рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталья Краснова.

Напомним, с 27 до 29 декабря в городе и не только стояли сильные морозы. До минус 35 градусов! Правда, продержались всего три дня.

- Откуда такие морозы? Арктическое вторжение: на нас спустился холодный воздух. Мы это называем ныряющие циклоны: они очень быстро смещаются с севера на юг. Обрушившийся на нас холод задержался ненадолго: ушел на восток. А к нам пришла воздушная масса с запада, гораздо более теплая.

С понедельника 30-градусные морозы отступили. 30 декабря в светлое время суток было уже около минус 15, ночью 20-22.

А 31 декабря выдастся еще комфортнее. Днем минус 5-7. А в ту самую новогоднюю ночь обещают легкий морозец – до минус 15.

- Такая погода простоит 31 декабря и 1 января, - продолжает Наталья Краснова. – В дальнейшем подобный температурный фон сохранится: днем около минус 5 градусов, ночью минус 10-15. А 2 января будет еще теплее: почти нуль градусов. Примерно такой же ожидается погода в первую неделю января.

Сильного ветра синоптики не прогнозируют, только умеренный - 5-10 метро в секунду. Небольшой снег, который начался в понедельник, 30 января, будет и 31-го, и 1-го января.

Так что новогодняя ночь будет теплой: до минус 15 градусов, и с легким снежком. Самое то, чтобы встретить праздник на городской елке или на природе. С наступающим Новым годом, красноярцы!

ИСТОЧНИК KP.RU